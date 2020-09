Börse in Seoul legt um mehr als ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag um mehr als ein Prozent zugelegt.Der Kospi gewann 1,29 Prozent auf 2.308,08 Zähler.Ab der US-Börse hatten zuletzt Aktien von Technologiefirmen wie Apple, Microsoft und Tesla kräftig zulegen können. Davon profitierte auch der Kospi heute, nachdem dieser sich letzte Woche eher schwach entwickelt und unter 2.300 Zählern gelegen hatte.Die Erholung der US-Aktien und der jüngste Kurseinbruch in Südkorea schienen eine Schnäppchenjagd ausgelöst zu haben, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.