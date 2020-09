Nordkorea soll vor Erschießung des südkoreanischen Beamten Rettungsversuch unternommen haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea soll nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte vor der Erschießung des südkoreanischen Fischereibeamten einen Rettungsversuch unternommen haben.Wie ein Beamter des Verteidigungsministeriums am Montag mitteilte, hätten nordkoreanische Soldaten recht lange versucht, den Beamten aus dem Meer zu retten.Dann habe sich die Lage schlagartig gewandelt.Die Erklärung der Streitkräfte folgte auf harsche Kritik, dass sechs Stunden lang kein Versuch unternommen worden sei, den Landsmann zu befreien, nachdem er letzte Woche am Dienstagnachmittag von nordkoreanischen Soldaten entdeckt und am Abend getötet worden war.Es habe einige Zeit in Anspruch genommen, die Glaubwürdigkeit der Informationen zu überprüfen und diese auszuwerten, erläuterte der Beamte.Die Informationen würden noch weiter objektiv überprüft, um zu klären, ob der Beamte flüchten wollte und er nach der Erschießung eingeäschert wurde.