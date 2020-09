UN-Bericht: Nordkoreas Rüstungsexportfirma trotz Sanktionen weiter im Iran tätig

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen ist die nordkoreanische Rüstungsexportfirma KOMID weiter im Iran tätig, gegen den ein Waffenembargo gilt.Einen entsprechenden Zwischenbericht einer Expertengruppe veröffentlichte das Sanktionskomitee für Nordkorea des UN-Sicherheitsrats am Montag (Ortszeit).KOMID, Korea Mining Development Trading Corporation, steht seit 2009 auf der UN-Sanktionsliste. Das Expertengremium verwies jedoch auf Informationen, nach denen Vertreter der Firma im Iran tätig seien.KOMID galt als wichtiger nordkoreanischer Exportkanal für konventionelle Waffen und mit ballistischen Raketen zusammenhängender Ausrüstung. Die Firma verkaufte laut Informationen Produkte wie Ventile für Tests ballistischer Raketen mit Flüssigkeitstriebwerk an den iranischen Rüstungskonzern Shahid Hemat Industrial Group (SHIG).Die Experten hielten es zudem für möglich, dass es Nordkorea durch sechs Atomtests gelang, Nukleargefechtsköpfe in einer Weise zu verkleinern, dass damit Raketen bestückt werden können.