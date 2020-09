Laut südkoreanischem Experten forderte Covid-19 auch in Nordkorea Todesopfer

Photo : YONHAP News

Laut einem südkoreanischen Experten hat Covid-19 im Mai auch in Nordkorea Todesopfer gefordert.Das schrieb Kang Young-sil vom Forschungszentrum zu Nordkoreas Wissenschaft und Technologie in einem Beitrag für den Monatsbericht über die nordkoreanische Wirtschaft des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI).Laut internen Dokumenten der nordkoreanischen Notfallzentrale für Seucheneindämmung habe es im Mai in Sariwon, Sinuiju, Wonsan, Hamheung, Chongjin, Hoeryong und den Provinzen Gangwon, Süd- und Nord-Hamgyong Todesfälle wegen Covid-19 gegeben. In Pjöngjang, Kaesong und Pyongsong sei kein Corona-Toter gemeldet worden, hieß es.Nordkorea beharrt darauf, dass es in dem Land weder einen bestätigten Corona-Infektionsfall noch einen Corona-Toten gebe.Nach weiteren Angaben standen im Mai insgesamt 20.000 Menschen in Nordkorea wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion unter häuslicher Quarantäne.Nordkoreas Behörden hätten sieben Mal Bemühungen zur Eindämmung von Covid-19 unternommen. Aufgrund fehlender Ressourcen gebe es kein anderes Mittel als einen Lockdown. Ein landesweiter Lockdown würde etwa Ende des Jahres verhängt, hieß es weiter.