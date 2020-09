Essen und Trinken in Autobahnraststätten während der Chuseok-Feiertage verboten

Photo : YONHAP News

Das Essen und Trinken in den Autobahnraststätten wird während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok verboten sein.Der Autobahnbetreiber Korea Expressway Corporation teilte mit, dass von heute bis Sonntag an allen vom ihm verwalteten Rasthöfen nur Menüs und Getränke zum Mitnehmen verkauft würden.Auch solle es getrennte Ein- und Ausgänge geben. An den besonders stark frequentierten Rasthöfen und insbesondere vor den Toiletten soll Personal für die Fieberkontrolle eingesetzt werden.Über ein telefonisches Check-In-System könnten Besucher ihren Aufenthalt außerdem automatisch registrieren lassen.Nach weiteren Angaben werden von Mittwoch bis Samstag Autobahngebühren in gewohnter Höhe kassiert. Die Regierung hatte zuvor entschieden, dass es während der diesjährigen Chuseok-Feiertage anders als in den Vorjahren keine Mautbefreiung geben werde.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr erwartet, dass rund 27,59 Millionen Menschen an Chuseok ihre Heimatorte besuchen würden. Das wären rund 30 Prozent weniger als letztes Jahr.