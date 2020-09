Landesweite Reifeprüfung wird planmäßig am 3. Dezember stattfinden

Photo : YONHAP News

Die landesweite Reifeprüfung wird unabhängig von der künftigen Covid-19-Lage planmäßig am 3. Dezember stattfinden.Die Bildungsbehörden gaben am Montag bekannt, dass es auch im Falle der Stufe 3 der sozialen Distanzierung als Ausnahme vom Versammlungsverbot anerkannt werde, die Reifeprüfung abzulegen.Um einen Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den Prüflingen sicherzustellen, wird die Zahl der Prüflinge in jedem Prüfungsraum von 28 auf 24 verringert.Vor jedem Tisch wird eine Schutzwand errichtet, um die Verbreitung von Speicheltröpfchen zu verhindern.Wer sich in häuslicher Quarantäne befindet oder positiv auf Covid-19 getestet wurde, darf an einem getrennten Prüfungsort, in einem Krankenhaus oder Behandlungszentrum für milde Covid-19-Verläufe die Prüfung ablegen.Hierfür werden 4.300 mehr allgemeine Prüfungsräume bereitgestellt, 7.850 getrennte Prüfungsräume und 759 Räume für Personen in Quarantäne werden neu errichtet. Für die Überwachung und die Seucheneindämmung werden 30.410 mehr Personen als letztes Jahr eingesetzt.Dieses Jahr wollen rund 490.000 Prüflinge die Reifeprüfung ablegen.