Außenministerin betont baldige Wiederaufnahme von Dialog mit Nordkorea als dringlichste Aufgabe

Außenministerin Kang Kyung-wha hat eine baldige Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA als dringlichste Aufgabe bezeichnet.Die entsprechende Äußerung machte Kang am Montag beim Außenministertreffen zwischen Südkorea und fünf Mekong-Anrainerstaaten, Vietnam, Thailand, Kambodscha, Laos und Myanmar. Das Treffen fand unter Vorsitz von Kang und des vietnamesischen Außenministers Pham Binh Minh virtuell statt.Laut dem Seouler Außenministerium tauschten sich die Teilnehmer des zehnten Korea-Mekong-Außenministertreffens über die Situation auf der koreanischen Halbinsel und die regionale sowie globale Lage aus.Kang sagte, dass der Wille der südkoreanischen Regierung für Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel trotz der aktuellen schwierigen Bedingungen unverändert bleibe. Es stelle die dringlichste Aufgabe dar, dass der Dialog zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA baldmöglichst wieder aufgenommen werde.Die Minister der Mekong-Staaten waren damit einverstanden, dass Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel mit dem Wohlstand in der Region in engem Zusammenhang stünden. Sie äußerten ihre Unterstützung für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen, Frieden und Stabilität auf der Halbinsel sowie eine Wiederaufnahme von Dialog und Kommunikation mit Nordkorea.Angesichts des Konflikts im Südchinesischen Meer äußerte Kang die Position, die freie Schifffahrt und die Freiheit des Flugs zu unterstützen. Die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität im Südchinesischen Meer sei sehr wichtig, betonte sie.