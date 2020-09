Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt erstmals seit Anfang August unter 50

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist erstmals seit 49 Tagen unter 50 gefallen.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Dienstag wurden bis Mitternacht 38 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bestätigt. Bisher wurden insgesamt 23.699 Infektionsfälle im Land erfasst.Es gab 23 lokale Infektionen, während 15 Infizierte aus dem Ausland einreisten.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen blieb damit seit vier Tagen stets zweistellig und fiel zum ersten Mal seit dem 11. August unter die 50er-Marke.Am Montag wurden 178 weitere Infizierte genesen aus der Quarantäne entlassen, die Gesamtzahl der Entlassenen kletterte auf 21.470.Die Behörden erklärten trotz des jüngsten Rückgangs der Corona-Zahlen, dass es noch nicht angebracht sei, sich zurückzulehnen.Es sei Besorgnis erregend, dass die Zahl der Fluggäste während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok ab Mittwoch schätzungsweise 75 Prozent des letztjährigen Niveaus erreichen würde, obwohl acht von zehn Einwohnern nach ihren eigenen Angaben nicht verreisen wollten, hieß es. Die Behörden forderten, die Pläne für Großkundgebungen am nationalen Gründungstag am 3. Oktober aufzugeben und sich an die Vorgaben für die soziale Distanzierung zu halten.