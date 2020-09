Seoul genehmigt nach Tötung eines Beamten Hilfslieferung für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat einen Tag nach der Tötung eines Fischereibeamten in nordkoreanischem Gewässer eine Hilfslieferung nach Nordkorea genehmigt.Das Ressort teilte mit, am Nachmittag des 23. September die Lieferung von medizinischen Gütern wie Masken, Thermometern und Spritzen an Nordkorea genehmigt zu haben.Der Beamte mit Nachnamen Lee wurde in der Nacht des 22. September durch nordkoreanische Soldaten erschossen. Um 1 Uhr am darauf folgenden Tag berief der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon eine Dringlichkeitssitzung der zuständigen Minister ein, an der auch Vereinigungsminister Lee In-young teilnahm.Das Ressort habe es für kaum möglich befunden, die Genehmigung für eine private Organisation, die die Bedingungen für eine Lieferungsgenehmigung erfülle, auszusetzen, weil der Sachverhalt zu dem Todesfall noch nicht klar gewesen sei, sagte ein Ministeriumsbeamter.Es sei außerdem berücksichtigt worden, dass auch nach der Genehmigung falls nötig Maßnahmen getroffen werden könnten, da es ziemlich viel Zeit brauche, bis die Güter tatsächlich nach Nordkorea gelangen würden, hieß es.