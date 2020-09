„Dynamite“ von BTS erobert Spitze der Billboard Hot 100 zurück

Photo : YONHAP News

„Dynamite“ von BTS ist an die Spitze der US-Singlecharts Billboard Hot 100 zurückgekehrt.Das kündigte „Billboard“ am Montag (Ortszeit) an.„Dynamite“ hatte unmittelbar nach der Veröffentlichung im August zwei Wochen in Folge auf Platz eins der Hot 100 rangiert. In den folgenden beiden Wochen landete die Single auf Platz zwei, bevor eine Rückkehr auf den Spitzenplatz in der fünften Woche gelangte.Laut Billboard gelang es der K-Pop-Gruppe als erstem Duo oder einer Gruppe seit 2018, drei Wochen lang oder länger an der Spitze der Hot 100 zu stehen. Zuletzt hatte die US-amerikanische Gruppe Maroon 5 mit „Girls Like You“ sieben Wochen lang von September bis November 2018 die Hitliste angeführt.„Dynamite“ landete auch in den Charts Billboard Global 200 und Billboard Global ausschließlich der USA dieser Woche auf Platz eins.