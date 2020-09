Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat heute ihren Aufschwung fortgesetzt.Der Leitindex Kospi gewann 0,86 Prozent auf 2.327,89 Zähler. Grund für die gute Laune an der Börse waren unter anderem Fortschritte in den Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturpaket.Optimismus für ein Konjunkturprogramm habe offenbar die Stimmung unter den Anlegern verbessert, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.