Internationales Fünfter Strategischer Dialog zwischen Südkorea und Großbritannien im Außenministerium

Außenministerin Kang Kyung-wha hat sich am Dienstag mit ihrem britischen Amtskollegen Dominic Raab zum fünften strategischen Dialog zwischen Südkorea und Großbritannien in Seoul getroffen.



Während der Gespräche erörterte Kang wichtige Fragen in Bezug auf die Region und erläuterte Seouls Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung und die Schaffung eines dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel.



Kang und Raab teilten auch Ansichten über Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei COVID-19, die Förderung der bilateralen Beziehungen nach dem Brexit und wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem als P4G bekannten Gipfel für Partnerschaften für grünes Wachstum und die globalen Ziele 2030.



Raab besucht Südkorea zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Juli letzten Jahres und drückte Kang seine Hoffnung aus, dass Großbritannien und Südkorea bei Klimawandel, Sicherheitsbedrohungen und der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs eng zusammenarbeiten werden.



Südkorea und Großbritannien hatten 2014 die Plattform für den strategischen Dialog der Außenminister ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit bei bilateralen Beziehungen und wichtigen regionalen und globalen Fragen zu fördern.