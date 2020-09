Innerkoreanisches Kim Jong-un leitet Sitzung des Politbüros zu Corona-Maßnahmen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei geleitet, um über die Bemühungen zur Eindämmung von Covid-19 zu diskutieren.



Das berichtete das Parteiorgan „Rodong Sinmun“ am Mittwoch.



Das Treffen war die erste Sitzung unter Kims Vorsitz, nachdem ein südkoreanischer Fischereibeamter in der Vorwoche in nordkoreanischen Gewässern erschossen worden war. Die Angelegenheit wurde jedoch nicht zur Sprache gebracht.



Die Zeitung schrieb, dass Kim bei der Sitzung am Dienstag auf eine Reihe von Unzulänglichkeiten bei den Bemühungen um die Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 hingewiesen habe. Es seien eingehende Diskussionen über eine weitere Intensivierung der staatlichen Notfallmaßnahmen für die Seucheneindämmung geführt worden.



Nach weiteren Angaben wurde bei dem Treffen über den Stand der Covid-19-Ausbreitung in der Welt berichtet. Auch wurde die Notwendigkeit betont, sich strikt gegen Arroganz, Nachlässigkeit und Unverantwortlichkeit bei der Seucheneindämmung zu schützen und das Eindämmungssystem und die Ordnung fest zu bewahren.