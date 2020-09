US-Außenminister besucht nächste Woche Südkorea

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo wird Anfang Oktober Südkorea besuchen.Das US-Außenministerium gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass Pompeo vom 4. bis 8. Oktober zu Besuchen in Japan, der Mongolei und Südkorea reisen werde.Der Minister werde am 6. Oktober in Tokio am zweiten Außenministertreffen der Quad-Staaten, USA, Australien, Indien und Japan, teilnehmen. Er werde sich auch mit seinem japanischen Kollegen treffen, um Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern, hieß es.Pompeo werde anschließend am 7. Oktober Ulaanbaatar und vom 7. bis 8. Oktober Seoul besuchen, um mit hochrangigen Beamten zusammenzukommen, hieß es weiter.