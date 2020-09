Präsident Moon wünscht Bürgern glückliches Chuseok-Fest

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den Bürgern eine Glückwunschbotschaft zum Erntedankfest Chuseok geschickt.Moon äußerte heute, am ersten Tag der Chuseok-Feiertage, in einer Videobotschaft den Wunsch, dass die Bürger ein glückliches Fest verbringen würden in der Hoffnung, dass morgen besser als heute sein werde.Die Nation feiere Chuseok in einer schwierigen Zeit. Viele Menschen müssten Treffen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Jedoch würden gewöhnliche und kostbare Tage unbedingt zu uns zurückkehren, sagte Moon.Der Staatschef dankte den Bürgern dafür, Unbequemlichkeiten ertragen zu haben. Dank dessen gewännen alle langsam das Alltagsleben zurück.Er sprach den Corona-Toten, Hinterbliebenen und Patienten Trost aus und sagte dem medizinischen Personal, den für die Seucheneindämmung zuständigen Personen, Polizisten und Feuerwehrmännern herzlich Danke.Moon betonte, dass die Regierung die Pandemie erfolgreich eindämmen und die Wirtschaft beschützen werde, um die Bürger zu belohnen, die die Schwierigkeiten ertragen hätten. Er versprach, soziale Sicherheitsnetze weiter zu verstärken und zu gemeinsamem Wohlstand zu schreiten.Im Einklang mit der Regierungsempfehlung, zur Verhinderung einer Covid-19-Ausbreitung nicht zu verreisen, wird der Präsident während der Chuseok-Feiertage in seiner Residenz bleiben.