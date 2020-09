Politik Parlamentssprecher: Südkorea hat weder Fähigkeit noch Willen für Absorption Nordkoreas

Parlamentssprecher Park Byeong-seug hat betont, dass die südkoreanische Regierung und die Bürger weder die Fähigkeit noch den Willen für eine Wiedervereinigung durch die Absorption Nordkoreas hätten.



Park betonte zugleich die Notwendigkeit, dass sich Nordkorea mit Vertrauen in Gespräche einlassen müsse.



Die entsprechende Äußerung machte er beim Treffen mit seinem schwedischen Amtskollegen Andreas Norlén am Dienstag (Ortszeit) in Stockholm. Park war zu einem offiziellen Besuch nach Schweden gereist.



Die jüngste Tötung eines südkoreanischen Beamten durch Nordkorea sei ein Beweis dafür, dass das seit 1953 fortbestehende Waffenstillstandsregime in Süd- und Nordkorea instabil sei, sagte der Politiker.



Er verwies darauf, dass Präsident Moon Jae-in eine Erklärung des Kriegsendes und er selbst Gespräche zwischen den Parlamenten beider Koreas vorgeschlagen hatten. Es sei wichtig, dass die nordkoreanische Regierung das Vertrauen habe, dass es sich dabei um aufrichtige und realisierbare Vorschläge handele.



Park präsentierte dann die Nichtduldung eines Kriegs, den Aufbau eines Friedensregimes und gemeinsamen Wohlstand Süd- und Nordkoreas als drei Prinzipien für die innerkoreanischen Beziehungen.