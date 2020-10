Südkoreas Parlamentsvorsitzender spricht in Deutschland über Nordkorea-Frage

Photo : KBS News

Parlamentssprecher Park Byeong-seug hat bei seinem Besuch in Deutschland auf einen schwach ausgeprägten Wunsch Nordkoreas nach der Wiedervereinigung hingewiesen.Ostdeutschland habe sich die Wiedervereinigung gewünscht, Nordkoreas Isolation liege an dessen fehlendem Begehren, sagte Park beim Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch (Ortszeit) in Berlin. Park besucht Deutschland anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit.Nordkorea wünsche sich offenbar vor allem eine Verbesserung seiner Beziehungen zu den USA. Nordkorea werde von China unterstützt und wolle sein Verhältnis zu den USA verbessern. Dies sei aber ohne Südkoreas Vermittlung kaum möglich, sagte Park.Park verwies auf den Vorschlag von Präsident Moon Jae-in für eine Erklärung des Kriegsendes und seinen Vorschlag für Gespräche zwischen den Parlamenten beider Koreas. Er hoffe, dass Nordkorea nach dessen Parteitag im Januar die Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft verbessere.Der Parlamentssprecher sagte auch, dass Deutschland und Japan bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Unterschiede aufwiesen. Man müsse den Willen haben, den tatsächlichen Sachverhalt anzuerkennen und etwas zu verbessern. Japan leugne jedoch seine Vergangenheit, kritisierte er.