Politik Südkorea will Entwicklungsländer im Kampf gegen Coronavirus stärker unterstützen

Südkorea will Entwicklungsländer in ihrem Kampf gegen das neue Coronavirus stärker unterstützen.



Das kündigte Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Dienstag bei einem virtuellen Treffen einer Initiative der Vereinten Nationen an.



Im Rahmen der "Initiative Entwicklungsfinanzierung in Zeiten von Corona und danach" erläuterte der Premier die Pläne seines Landes, die Unterstützung für Entwicklungsländer im Kampf gegen die Seuche auszuweiten.



Südkorea, das als eines der ersten Länder vom neuen Coronavirus betroffen gewesen sei, wolle seine Erfahrungen bei dessen Bekämpfung weitergeben.



Chung stellte außerdem Pläne zum Klimaschutz vor. Binnen Jahresfrist wolle Südkorea einen revidierten Plan für seine Klimaschutzbeiträge (NDC) gemäß dem neuen Klimaschutzabkommen von 2016 vorlegen.