US-Außenminister besucht nächste Woche Südkorea

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo wird am 7. Oktober zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Das US-Außenministerium gab bekannt, dass Pompeo ab 4. Oktober Japan, die Mongolei und Südkorea besuchen werde.Seine Asien-Reise findet damit unmittelbar vor dem 75. Gründungsjubiläum der nordkoreanischen Arbeiterpartei am 10. Oktober und im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl im November statt.Pompeo schrieb auf Twitter, er wünsche den Menschen in Süd- und Nordkorea sowie den Koreanern auf der ganzen Welt alles Gute zum Erntedankfest Chuseok. Als bemerkenswert gilt, dass er auch die Nordkoreaner erwähnte.Unterdessen sagte der südkoreanische Chefnuklearunterhändler Lee Do-hoon, dass die Frage der koreanischen Halbinsel bei Pompeos Südkorea-Besuch selbstverständlich diskutiert werde. Auch beim jüngsten Treffen mit US-Vizeaußenminister Stephen Biegun hätten Wege zur Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea oben auf der Tagesordnung gestanden, sagte Lee vor seiner Abreise nach einem Besuch in den USA.