Wieder weniger als 100 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch (Bekanntgabe am Donnerstag) wieder unter 100 betragen.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte mit, dass am Mittwoch 77 neue Fälle bekannt geworden seien. Insgesamt wurden damit in Südkorea bislang 23.889 Menschen registriert, die sich nachweislich mit dem Erreger angesteckt haben.Die Zahl der Neuinfektionen hatte vier Tage lang in Folge unter der Marke von 100 gelegen, ehe die hier als kritisch geltende Schwelle am Dienstag wieder übertroffen wurde.67 der neu hinzugekommenen Patienten steckten sich in Südkorea an, zehn reisten mit einer Infektion aus dem Ausland ein.Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, stieg um zwei auf nun insgesamt 415.