Seoul: Moon und Merkel führen heute Telefongespräch

Präsident Moon Jae-in wird heute Abend ein Telefongespräch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel führen.Das Telefonat sei um 18 Uhr koreanischer Zeit geplant, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Moon wolle mit Merkel über die Förderung der Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern sprechen. Beide Politiker würden sich außerdem über die Kooperation im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie austauschen.Moon will zudem um Unterstützung für Handelsministerin Yoo Myung-hee werben, die sich im Rennen um den Vorsitz der Welthandelsorganisation (WTO) befindet.Das Telefonat wird das erste direkte Gespräch zwischen Moon und Merkel seit ihrem Spitzentreffen im Oktober 2018 in Brüssel sein.