KBS-Umfrage: 47 Prozent mit Moons Amtsführung zufrieden, 48,6 Prozent unzufrieden

Photo : KBS News

In einer Meinungsumfrage von KBS haben sich mehr Bürger mit der Amtsführung von Präsident Moon Jae-in unzufrieden gezeigt als zufrieden.KBS führte die Befragung anlässlich des Erntedankfestes Chuseok durch.47 Prozent der Befragten bescheinigten Moon eine gute Arbeit. 48,6 Prozent bewerteten seine Arbeit negativ.Bei der Frage, wer als nächster Präsident am geeignetesten sei, bekamen der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, und der Chef der Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yon, die höchste Zustimmung. Hinter ihnen folgten die Oppositionspolitiker Hong Joon-pyo, Ahn Cheol-soo und Oh Se-hoon.Jedoch antwortete einer von vier Befragten, dass es aus seiner Sicht keinen geeigneten Kandidaten gebe.Unter den Parteien genoss die Regierungspartei mit 31,7 Prozent die größte Beliebtheit. Die Partei Macht des Volks kam auf 20,6 Prozent, gefolgt von der Gerechtigkeitspartei, der Partei des Volks und der Offenen Demokratischen Partei.37 Prozent antworteten, dass sie keine Partei unterstützten.Kstat Research befragte im Auftrag von KBS von Samstag bis Montag landesweit 1.001 über 18-Jährige am Mobiltelefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.