WHO: Bisher 3.300 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet – alle mit negativem Ergebnis

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bis September über 3.300 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet worden.Mit Stand vom 17. September seien insgesamt 3.374 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet worden, teilte Edwin Salvador, WHO-Vertreter in Pjöngjang, am Mittwoch in einer E-Mail an den US-Sender Radio Free Asia (RFA) mit.Die Zahl der Getesteten nahm damit um 607 nach 2.767 mit Stand vom 20. August zu.Bei allen sei das Testergebnis negativ ausgefallen. 610 Menschen stünden mit Stand vom 17. September unter Quarantäne, alle seien Nordkoreaner, sagte er weiter.Die Zahl der in Quarantäne Befindlichen schrumpfte damit um rund 40 Prozent verglichen mit einem Monat zuvor. Damals waren es 1.004 Menschen.Bisher seien 31.163 Menschen in Nordkorea aus der Quarantäne entlassen worden, hieß es.Nach weiteren Angaben ist die nordkoreanische Grenze zu China noch immer geschlossen. Nordkorea hatte Anfang dieses Jahres nach dem Corona-Ausbruch in der Volksrepublik die Grenze dicht gemacht.