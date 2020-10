Moon bittet Deutschland um Unterstützung für Bewerberin für WTO-Spitze

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel um Unterstützung gebeten, damit Handelsministerin Yoo Myung-hee an die Spitze der Welthandelsorganisation (WTO) gewählt wird.In dem 20-minütigen Telefongespräch am Donnerstag sagte Moon laut dem Präsidialamt, Yoo sei am besten geeignet, um das Vertrauen in die WTO wiederherzustellen.Yoo hatte die Wiederherstellung des Vertrauens in die multilaterale Handelsordnung angekündigt, indem die WTO wieder mehr Gewicht bekomme, widerstandsfähiger und responsiver werde, sollte sie Generaldirektorin werden.Die Handelsministerin muss sich in der zweiten Auswahlrunde gegen Konkurrenz aus Nigeria, Kenia, Saudi-Arabien und Großbritannien durchsetzen. Die zweite Phase des Auswahlprozesses dauert bis kommenden Dienstag.Merkel habe nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamts gesagt, sie halte Yoo für eine geeignete Bewerberin, die über die Expertise für den Topposten verfüge.Moon hatte bereits letzten Monat in einem Schreiben um die Unterstützung Berlins für die südkoreanische Kandidatin geworben.In dem gestrigen Telefongespräch gratulierte das Staatsoberhaupt außerdem zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Auch für die Koreaner, die sich Frieden und die Wiedervereinigung wünschten, sei dies ein bedeutungsvoller Tag, habe Moon gesagt.