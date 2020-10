Nordkoreas Machthaber nimmt gemeinsam mit Schwester Flutschäden in Augenschein

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat gemeinsam mit seiner Schwester Kim Yo-jong Flutschäden in Augenschein genommen.Es war der erste öffentliche Auftritt der einflussreichen Schwester seit zwei Monaten.Kim habe ein Dorf im Landkreis Kimhwa besucht, das zurzeit wieder aufgebaut werde, meldete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA heute.Ihm sei über die Fortschritte beim Wiederaufbau berichtet worden.Kim wurde mit den Worten zitiert, dass dieses Jahr von bisher beispiellosen Nöten gekennzeichnet sei. Doch werde es auch ein Jahr des großen Siegs werden."Rodong Sinmun", das offizielle Blatt der herrschenden Arbeiterpartei druckte ein Foto des Machthabers in beigem Trenchcoat ab. Seine Schwester folgte dicht hinter ihm.Die nordkoreanischen Medien nannten den Tag des Besuchs nicht, doch fand dieser offenbar am Donnerstag statt. Denn gewöhnlich berichten die Staatsmedien jeweils am Folgetag über Aktivitäten des Machthabers.