Politik Südkorea will Kambodscha im Corona-Kampf mit 8,5 Millionen Dollar unterstützen

Südkorea will Kambodscha im Kampf gegen das Coronavirus mit 8,5 Millionen Dollar unterstützen.



Die Behörde für internationale Zusammenarbeit (KOICA) wolle das Geld für die Sicherheit von Biotechnologie-Laboratorien, den Aufbau eines Notfallsystems für die Seucheneindämmung und die Ausbildung von Seuchenexperten ausgeben, teilten Beamte heute mit.



Es handelt sich dabei um die zweite Phase eines größer angelegten Hilfsprojekts, das gemeinsam mit der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde USCDC für den Ausbau öffentlicher Gesundheitssysteme in Südostasien umgesetzt wird.



Im Rahmen der 2017 gestarteten ersten Phase konnten bereits 69 Seuchenexperten ausgebildet werden.



Ziel sei, dass in allen 163 Bezirken in den 25 Provinzen Kambodschas ein Seuchenexperte für die Überwachung stationiert werden kann.



KOICA unterzeichnete letzte Woche Verträge mit dem kambodschanischen Gesundheitsministerium und den USCDC, damit Phase zwei des Projekts in Angriff genommen werden kann.