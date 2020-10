Koreanisches Kulturzentrum in Berlin plant Kulturveranstaltung am Tag der Deutschen Einheit

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Kulturzentrum in Berlin richtet am Tag der Deutschen Einheit eine Veranstaltung aus, um die traditionelle Kultur Koreas bekannt zu machen und eine friedliche Wiedervereinigung der koreanischen Nation zu wünschen.Das teilte das Kulturministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.Am Pavillon der Einheit am Potsdamer Platz finden eine Gayageum-Aufführung (traditionelles koreanisches Saiteninstrument), eine gemeinsame Aufführung von Gayageum und Handpan sowie eine Vorführung von Seungmu, Mönchstanz, statt.Besucher können Botschaften für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel hinterlassen. Diese werden an einer nachgebauten Berliner Mauer vor dem Pavillon gezeigt.Auch wird ein PR-Video über die deutsche Wiedervereinigung und die demilitarisierte Zone (DMZ) in Korea ausgestrahlt.