US-Bericht: Corona-Pandemie wird auch in zehn Jahren Folgen für nordkoreanische Wirtschaft haben

Photo : YONHAP News

Die Covid-19-Pandemie wird laut einer Prognose auch in zehn Jahren noch Auswirkungen auf die nordkoreanische Wirtschaft haben.Laut einem Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums zur globalen Ernährungssicherheit wird das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Nordkorea im Jahr 2030 voraussichtlich 618 Dollar betragen. Das sind 1,9 Prozent weniger verglichen mit der letzten Prognose, für die die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigt worden waren.Das BIP pro Kopf in Nordkorea werde dieses Jahr um 0,8 Prozent infolge der Pandemie auf 561 Dollar sinken. Im Zeitraum von 2020 bis 2030 werde das BIP pro Kopf im Jahresschnitt um ein Prozent zulegen, nachdem von 2014 bis 2019 ein Rückgang von minus 0,9 Prozent verbucht wurde.Dem Bericht zufolge wird das BIP Nordkoreas von 2020 bis 2030 im Jahresschnitt um 1,4 Prozent zunehmen.Die Einwohnerzahl des Landes werde von 26 Millionen in diesem Jahr um 3,8 Prozent auf 27 Millionen im Jahr 2030 wachsen. Im selben Zeitraum werde der Verbraucherpreisindex (CPI) im Jahresschnitt um 3,8 Prozent steigen, hieß es.Das Ministerium erwartete noch vor der Ausbreitung von Covid-19, dass die nordkoreanische Wirtschaft nach einem Abschwung in den letzten fünf Jahren auf einen Wachstumskurs einschwenken werde. Angesichts der Folgen der Pandemie wurden die Erwartungen jedoch leicht nach unten korrigiert.Als negativer Faktor für die nordkoreanische Wirtschaft wird vor allem genannt, dass der Handel mit China, Nordkoreas wichtigstem Handelspartner, infolge der Bemühungen um die Verhinderung einer Einschleppung von Covid-19 drastisch schrumpfte.