Erneut weniger als 100 neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge unter 100 gelegen.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 63 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bislang seien damit insgesamt 23.952 Infizierte im Land gemeldet worden.Es gab 53 lokale Infektionen, während zehn eingeschleppte Fälle gemeldet wurden.Die Zahl der Neuinfektionen hatte vier Tage in Folge unter der Marke von 100 gelegen, ehe die Schwelle am Dienstag (Bekanntgabe am Mittwoch) wieder übertroffen wurde. Anschließend fiel der Wert am folgenden Tag wieder unter die Marke, und zwar auf 77.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen, die auf lokale Übertragungen zurückgeführt werden, kletterte Mitte August auf weit über 400, seitdem ging es wieder langsam abwärts.