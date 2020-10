Nationales Suche nach Leiche des getöteten Beamten fortgesetzt

Die Suche nach der Leiche eines am 22. September durch nordkoreanische Soldaten erschossenen südkoreanischen Beamten ist den 12. Tag in Folge fortgesetzt worden.



Doch gibt es bislang noch keine Spur von dem Leichnam.



Die Küstenwache teilte am Freitag mit, dass eine umfangreiche Suchaktion in der Umgebung der grenznahen Inseln Yeonpyeong und Socheong im Westmeer stattfinde, um die Leiche des 47-jährigen Beamten des Ministeriums für Ozeane und Fischerei sowie seine persönlichen Gegenstände zu finden.



Im Einsatz sind 34 Schiffe, darunter 26 Schiffe von Küstenwache und Marine, sowie sieben Flugzeuge.



Ein Beamter der Küstenwache sagte, dass bisher kein Fund gemacht worden sei. Man wolle die Suche aber fortsetzen, bis etwas gefunden worden sei.