Nationales Feier zum morgigen nationalen Gründungstag geplant

Die Regierung veranstaltet am Samstag im kleinen Rahmen eine Feier zum 4352. nationalen Gründungstag.



Das Innenministerium teilte mit, morgen um 10 Uhr vor dem Nationalen Volksmuseum von Korea in Seoul eine Zeremonie zu beginnen. Dabei würden etwa 30 Personen anwesend sein, darunter solche, die auf Empfehlung von Bürgern von der Regierung ausgezeichnet werden.



Bei der Zeremonie werden Bürgerhelden im Zentrum stehen, die im Alltagsleben das Motto der Gründung der koreanischen Nation „Hongik Ingan“, der Menschheit nutzen, in die Tat umsetzen.



Bei den Feierlichkeiten wird die Teilnehmerzahl gemäß den Vorgaben der sozialen Distanzierung der Stufe 2 auf ein Minimum begrenzt. Gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden werden gründliche Corona-Schutzmaßnahmen getroffen.