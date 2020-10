Außenministerin bedauert USA-Reise ihres Ehemanns

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat Bedauern über eine USA-Reise ihres Ehemanns geäußert.KBS hatte berichtet, dass ihr Ehemann Lee Yill-byung am Samstag trotz Covid-19-Reisewarnung in die USA aufgebrochen sei. Lee wolle dort eine Jacht kaufen und die Region bereisen.Kang sagte am Sonntag vor Reportern, sie bedauere den Vorfall, doch sei es schwierig für sie, ihn zurückzurufen. Die Reise habe er seit langem geplant und mehrmals verschoben.Bei einem Treffen mit leitenden Beamten ihres Ministeriums habe Kang laut Berichten gesagt, sie bedauere den Vorfall in einer Zeit, in der die Öffentlichkeit von Reisen und Aktivitäten im Freien Abstand nehmen müsse.Das Außenministerium erhält seit Monaten eine Reisewarnung aufrecht. Die Bürgerinnen und Bürger sind demnach angesichts der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, auf nicht unbedingt erforderliche Auslandsreisen zu verzichten.