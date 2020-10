Kim Jong-un wünscht Trump gute Besserung nach Corona-Infektion

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau nach deren Corona-Infektion gute Besserung gewünscht.In einer von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Samstag veröffentlichten Botschaft schrieb Kim, er habe die unerwartete Nachricht erhalten, dass Präsident Donald Trump und die First Lady positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.Kim sprach dann Trump und seiner Familie Sympathie aus und wünschte ihnen eine schnelle Genesung. Er fügte hinzu, dass Trump die Krankheit mit Sicherheit überwinden werde, und schickte Trump und dessen Frau herzliche Grüße.Es ist das erste Mal, dass Kim einem mit dem Coronavirus infizierten ausländischen Staats- oder Regierungschef in aller Öffentlichkeit eine Botschaft zur Aufmunterung schickte. Kim schickte die Botschaft einen Tag nach Trumps positivem Corona-Test und veröffentlichte sie offenbar, um seine Freundschaft mit ihm zu demonstrieren.