Nobelpreisträger 2020 werden ab heute bekannt gegeben

Ab dem heutigen Montag werden eine Woche lang die Nobelpreisträger 2020 nacheinander bekannt gegeben.Für den Chemie-Nobelpreis gilt Professor Hyeon Taek-hwan an der Seoul Nationaluniversität, Forscher auf dem Gebiet der Nanokristall-Synthese, als aussichtsreicher Kandidat.Das Nobelkomitee gab auf der Webseite bekannt, dass am 5. Oktober der Gewinner des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin bekannt gegeben werde. Am 6. Oktober erfolgt die Bekanntmachung des Preisträgers im Bereich Physik und am 7. Oktober die des Chemie-Nobelpreisträgers.Am 8. Oktober wird die Öffentlichkeit erfahren, wer den diesjährigen Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Am 9. Oktober wird der Gewinner des Friedensnobelpreises bekannt gemacht, am 12. Oktober der des Wirtschaftsnobelpreises.Laut AFP teilte die Nobelstiftung hinsichtlich der diesjährigen Preisträger mit, dass die Wichtigkeit des Wissenschaftsbereichs hervorgehoben worden sei, weil Covid-19 eine große Krise für die Menschheit darstelle.