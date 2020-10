Pompeo verschiebt Südkorea-Besuch nach Trumps Corona-Infektion

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat wegen der Corona-Infektion von Präsident Donald Trump seinen Besuch in Südkorea verschoben.Pompeo wollte ursprünglich vom 4. bis 8. Oktober Japan, die Mongolei und Südkorea besuchen. Nachdem Trump an Corona erkrankt war, verkürzte der Chefdiplomat sein Besuchsprogramm.Das US-Außenministerium aktualisierte in einer Pressemitteilung am Samstag (Ortszeit) den Reiseplan. Minister Pompeo werde vom 4. bis 6. Oktober nach Tokio, Japan reisen, hieß es darin.Geplante Treffen mit den Quad-Außenministern in Tokio würden sich auf dringende Fragen der indopazifischen Region konzentrieren, hieß es weiter. Quad ist ein Beratungsgremium der USA, Japans, Australiens und Indiens.Das südkoreanische Außenministerium bestätigte am Sonntag ebenfalls, dass Pompeos Südkorea-Besuch verschoben worden sei. Die Regierung finde es bedauerlich, dass der Besuch von Minister Pompeo aus unumgänglichen Gründen vertagt worden sei. Sie freue sich, wenn Pompeos Besuch in Südkorea so bald wie möglich zustande komme.Das Ressort erklärte, dass es von der US-Seite vorab über die Verschiebung des Besuchs benachrichtigt worden sei.