Kultur Mehrere Kulturveranstaltungen anlässlich des Hangeul-Tags geplant

Anlässlich des 575. Jahrestags der koreanischen Schrift Hangeul am 9. Oktober finden diese Woche verschiedene Kulturveranstaltungen statt.



Um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, findet die Hangeul-Woche von heute bis Sonntag jedoch auf der Webseite www.hangeulweek.co.kr nur online statt.



Am Donnerstag ist eine Vorabendfeier im Nationalen Hangeul-Museum geplant. Dabei werden neben Musikaufführungen auch die Vergabe der Sejong-Kulturpreise und weitere Auszeichnungen erfolgen.



Am Freitag, dem Hangeul-Tag, ist eine offizielle Jubiläumsfeier geplant. Das Finale eines Quiz-Wettbewerbs zu König Sejong, Erfinder der koreanischen Schrift, findet ebenfalls statt.



Auch verschiedene Aufführungen, Ausstellungen, Seminare und Erlebnisprogramme sind geplant.



An 15 Koreanisch-Kulturinstituten im Lande und an 47 Koreanischen Kulturzentren sowie 134 König-Sejong-Instituten im Ausland werden zudem Veranstaltungen aus diesem Anlass ausgerichtet.