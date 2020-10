EU will im Rennen um WTO-Vorsitz voraussichtlich Kandidatinnen aus Südkorea und Nigeria unterstützen

Photo : YONHAP News

Die Regierungen der Europäischen Union nähern sich laut Bloomberg einer Einigung, im Rennen um den Vorsitz der Welthandelsorganisation (WTO) die Kandidatinnen aus Südkorea und Nigeria zu unterstützen.Die Botschafter der EU-Mitglieder planten am Montag, die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee und die ehemalige nigerianische Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala zu unterstützen, berichtete die Nachrichtenagentur am Sonntag (Ortszeit). Dabei wurden namentlich nicht genannte Beamte zitiert, die mit der Angelegenheit vertraut sind.Nach der ersten Auswahlrunde zogen fünf von insgesamt acht Kandidaten in die zweite Runde ein. In der ersten Runde hatten die EU-Mitglieder eine Liste von vier bevorzugten Kandidaten, darunter Yoo und Okonjo-Iweala, eingereicht.In der zweiten Runde, die vom 24. September bis 6. Oktober stattfindet, werden zwei Finalisten ausgewählt, nachdem die Mitgliedsländer Diskussionen über die fünf verbleibenden Kandidaten geführt haben. Jedes Mitglied darf zwei Favoriten nennen.Die endgültige Entscheidung werde bis 7. November gefällt, so Bloomberg.