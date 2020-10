Erster Frost in diesem Herbst am Berg Seorak

Photo : YONHAP News

Am Berg Seorak in der Provinz Gangwon ist es zur ersten Eisbildung in diesem Herbst gekommen.Laut dem Wetteramt von Gangwon lagen die Temperaturen am Montagmorgen an Bergen, die über 1.000 Meter hoch sind, unter dem Gefrierpunkt. Am Berg Seorak wurden minus 1,7 Grad gemessen, am Hyangryobong minus 1,1 Grad. Es ist das erste Mal in diesem Herbst, dass das Quecksilber in den Minusbereich abrutschte.Am Berg Seorak wurde die erste Eisbildung in diesem Herbst beobachtet. Letztes Jahr war es am 9. Oktober dazu gekommen, im vorletzten Jahr am 11. Oktober.Auch an anderen Orten in Gangwon sanken die Temperaturen deutlich. In Cheorwon wurden 0,2 Grad registriert und 3,2 Grad auf dem Bergpass Daegwalleong. Das Quecksilber fiel auf 4,6 Grad in Hwacheon und auf 5,8 Grad in Chuncheon.Die Höchstwerte am Tag sollen im Binnenland zwischen 17 und 19 Grad liegen, zwischen 13 und 14 Grad in Berggebieten und 19 und 21 Grad an der Ostküste.