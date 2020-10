Lee Hyo-jae, Pionierin der Frauenbewegung in Korea, ist tot

Photo : KBS News

Lee Hyo-jae, die Pionierin der Frauenbewegung in Südkorea und emeritierte Professorin an der Ewha Frauenuniversität, ist am Sonntag verstorben.Lee wurde im Jahr 1924 in Masan in der Provinz Süd-Gyeongsang geboren. Sie studierte an der Ewha Frauenuniversität in Seoul. Anschließend studierte sie Soziologie an der Universität von Alabama und der Columbia Universität in den USA, wo sie 1957 einen Mastergrad erhielt.Im folgenden Jahr wurde Lee Professorin an der neu gegründeten Soziologie-Abteilung an der Ewha Universität. Sie absolvierte 1963 den Doktorkurs an der Universität von Kalifornien, Berkeley.Sie initiierte 1977 erstmals in Südkorea die Einführung des Frauenstudiums und führte als Vorsitzende mehrerer Frauenorganisationen die Frauenbewegung Südkorea in der Anfangsphase an.Lee setzte sich für Maßnahmen für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein, darunter die Abschaffung des Familienregistersystems mit Hoju, dem Familienvorstand, im Mittelpunkt, und das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Sie bemühte sich auch darum, die Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee in der Welt bekannt zu machen. Sie beteiligte sich 1990 an der Gründung des Koreanischen Rats der für die für die Sexsklaverei durch das japanische Militär verschleppten Frauen und war dessen erste Ko-Vorsitzende.