Erstes Studioalbum von SuperM debütiert auf Platz zwei der Billboard 200

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Supergroup SuperM hat mit ihrem ersten Studioalbum auf Platz zwei der wichtigsten Albumcharts der USA rangiert.Das US-Magazin „Billboard“ kündigte am Sonntag (Ortszeit) an, dass „Super One“ der Boyband den zweiten Platz in den dieswöchigen Billboard 200 Charts belegt habe.Billboard berief sich dabei auf Daten von Nielsen Music, nach denen sich das Album 104.000 Mal verkauft habe, einschließlich der Downloadverkäufe und Streaming-Abrufe.SuperM hatte im Oktober letzten Jahres mit ihrem Debüt-EP auf Anhieb den Spitzenplatz der Billboard 200 erobert. Das gelang der Band aus sieben Mitgliedern mehrerer erfolgreicher K-Pop-Gruppen als ersten asiatischen Sängern.