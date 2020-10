Südkorea meldet 73 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat den fünften Tag in Folge unter 100 gelegen.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 73 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land belaufe sich auf 24.164.Die Zahl der Neuinfektionen war Mitte August auf weit über 400 gestiegen, als es zu Masseninfektionen in der Hauptstadtregion gekommen war. Seitdem ging es langsam wieder abwärts, die Zahl lag seit fünf Tagen stets unter 100.Von den Neuinfektionen gab es 64 lokale Infektionen, während neun Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Zahl der Corona-Toten kletterte um einen auf 422. Die Letalität in Südkorea beträgt 1,75 Prozent.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf stieg um zwei auf 107 an.