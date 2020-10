Außenministerin telefoniert mit US-Amtskollegen Pompeo

Photo : KBS News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo telefoniert.Dieser hatte seinen für diese Woche geplanten Besuch in Seoul nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump verschoben.Wie das Außenministerium in Seoul mitteilte, sei das Telefonat auf Pompeos Wunsch zustande gekommen. Er habe um Verständnis für seine Entscheidung gebeten, den Besuch zu vertagen.Kang habe gesagt, sie hoffe auf die schnelle Genesung Trumps und von First Lady Melania Trump und habe sich enttäuscht darüber geäußert, dass Pompeo nicht wie ursprünglich geplant diese Woche kommen könne.Auch bat sie nach Angaben ihres Ministeriums um Unterstützung für Handelsministerin Yoo Myung-hee, die sich für den Posten der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) bewirbt.Die Chefdiplomaten hätten sich außerdem über die bilaterale Allianz und die gegenwärtige Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.Pompeo wollte am Mittwoch im Rahmen seiner Asien-Reise zu einem zweitägigen Besuch in Seoul eintreffen. Nach dem geänderten Plan wird er nur Japan besuchen, wo ein Ministertreffen des informellen Sicherheitsdialogs Quad stattfindet. Daran sind neben den USA und Japan Australien und Indien beteiligt.