Nordkorea glorifiziert Herrschaft von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat vor dem 75. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei die Herrschaft von Kim Jong-un glorifiziert.Wenn Sonne und Mond in den vergangenen neun Jahren kombiniert würden, käme das Wort "Volk" hervor, schrieb "Rodong Sinmun", die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei in ihrer Montagsausgabe.Die Partei feiert ihr Gründungsjubiläum am kommenden Samstag.In dem Zeitungsartikel wird hervorgehoben, dass Wohlergehen und Sicherheit der Menschen zu Kims wichtigsten Politiken zählten. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass er persönlich von Überschwemmungen betroffene Gebiete besucht habe.Kim wurde in dem Artikel für seine Hingabe und Führungsstärke gedankt. Eine helle Zukunft erwarte den Norden trotz drei schwerer Nöte in diesem Jahr - internationale Sanktionen, die Covid-19-Pandemie und die Flutschäden.