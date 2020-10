Über 30 Corona-Infektionsfälle in Truppeneinheit in Pocheon

Photo : YONHAP News

In einer Heereseinheit in Pocheon in der Provinz Gyeonggi ist es zu mehreren Corona-Infektionen gekommen.Das Verteidigungsministerium gab am Montag bekannt, dass nach der Bestätigung der Infektion bei drei Soldaten am Sonntag 33 weitere Mitglieder der Einheit positiv getestet worden seien, darunter drei Offiziere und 30 Soldaten.Nach der Bestätigung der ersten Infektionsfälle wurden 230 Truppenmitglieder und Personen, die regelmäßig die Truppeneinheit besuchen, getestet. Die Übertragungsroute konnte bisher nicht festgestellt werden.Zu der Masseninfektion kam es, obwohl das Militär derzeit wegen der Covid-19-Ausbreitung den Urlaub von Soldaten und die Übernachtung außerhalb der Kaserne außer in einigen Ausnahmefällen grundsätzlich verbietet. Ausgänge werden nur begrenzt erlaubt, wenn in der betreffenden Region wenigstens eine Woche lang kein Infektionsfall gemeldet wurde.Das Militär und die Gesundheitsbehörden untersuchen derzeit die jüngsten Urlaube oder Ausgänge von Einheitsmitgliedern. Auch werden Zivilpersonen, die jüngst die Truppeneinheit aufsuchten, dahingehend untersucht, ob sie Covid-19-Symptome aufweisen.