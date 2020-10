Präsident Moon verspricht Unterstützung für Auslandskoreaner

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich bei den Koreanern im Ausland für die große Unterstützung für Südkorea bedankt.Die Republik Korea habe sich dank großer Unterstützung und der Lehren der Auslandskoreaner entwickelt, schrieb Moon in einem SNS-Beitrag zum Tag der Koreaner in der Welt am Montag. Jetzt sei es an der Zeit, dass das Vaterland seine Rolle spiele.Das Leben von 7,5 Millionen Koreanern in 193 Ländern in der Welt sei niemals vom Vaterland getrennt gewesen. In der schwierigen Situation wegen Covid-19 hätten die Auslandskoreaner erneut Kräfte gebündelt. Er sei sehr stolz auf die Koreaner, die ein Vorbild der Solidarität und Zusammenarbeit überall in der Welt gegeben hätten, sagte Moon.Moon versprach dann, dass die südkoreanische Regierung den Erfolg ihrer Eindämmungsbemühungen und die Erfahrung mit der internationalen Gemeinschaft teilen werde. Das Land werde sich um die humanitäre Hilfe und die Entwicklungskooperation für eine gemeinsame Reaktion auf Infektionskrankheiten bemühen.