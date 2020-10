Börse in Seoul legt mehr als ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Montag mehr als ein Prozent zugelegt.Der Leitindex Kospi rückte um 1,29 Prozent auf 2.358 Zähler vor. Grund für den Optimismus an der Börse war laut Analysten die gestiegene Hoffnung auf neue Konjunkturmaßnahmen in den USA.Präsident Donald Trump hatte am Wochenende per Twitter Unterstützung für solche Maßnahmen signalisiert. Auch die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, äußerte sich zuversichtlich.Die Börsen richteten großes Interesse darauf, welche politischen Maßnahmen Trump im Wahlkampf vorstellen könnte, wurde Analyst Lee Jae-man von Hana Financial Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.