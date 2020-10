Seoul fordert von Nordkorea Reaktion auf Vorschlag für gemeinsame Untersuchung

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea erneut zu einer Reaktion auf den Vorschlag für eine gemeinsame Untersuchung aufgefordert.Seoul will gemeinsam mit dem Norden die Umstände der Erschießung eines südkoreanischen Fischereibeamten im Westmeer durch nordkoreanische Soldaten klären.Der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Yoh Sang-key, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, er hoffe auf eine baldige Antwort aus Pjöngjang.Das Präsidialamt hatte die gemeinsame Untersuchung letzte Woche vorgeschlagen, da es unterschiedliche Einschätzungen der beiden Koreas zu dem Vorfall gebe.Für eine Untersuchung solle außerdem die Kommunikationsleitung zwischen den Streitkräften beider Koreas wieder genutzt werden, forderte Südkorea.Unterdessen geht die Suche nach dem Leichnam weiter. Streitkräfte und Küstenwache suchen bereits seit 15 Tagen nach dem Beamten und erweiterten kürzlich ihren Suchradius um rund 15 Kilometer.Am Montag waren 32 Schiffe und sechs Flugzeuge nahe der Insel Yeonpyeong an der Grenze im Einsatz. Wie ein Sprecher der Küstenwache mitteilte, gebe es bislang keine Frist für die Suchaktion.