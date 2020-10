Nationales Betreiber von Doxing-Website „Digitales Gefängnis“ an Südkorea ausgeliefert

Der in Vietnam festgenommene ursprüngliche Betreiber der umstrittenen Webseite „Digitales Gefängnis“ ist an Südkorea ausgeliefert worden.



Der Mann in seinen Dreißigern kam heute Morgen am Flughafen Incheon an. Er war am 22. September in Kooperation mit Interpol in Ho-Chi-Minh-Stadt festgenommen worden.



Ihm wird vorgeworfen, seit März auf der Webseite „Digitales Gefängnis“ persönliche Informationen zu mutmaßlichen Sexualstraftätern und Schwerverbrechern und Gerichtsurteile ohne Erlaubnis veröffentlicht zu haben. Damit soll er gegen das Gesetz zur Nutzung der IT-Netze verstoßen haben.



Die Doxing-Website geriet stark in die Kritik, nachdem ein Student offenbar Selbstmord begangen hatte, dessen persönlichen Daten dort veröffentlicht worden waren.



Die Webseite wurde seitdem vorläufig geschlossen. Jedoch gab eine Person am 11. September bekannt, dass sie als zweiter Betreiber die Webseite weiter pflegen wolle. Anschließend beschloss die Kommission für Kommunikationsstandards am 24. September, den Zugriff auf „Digitales Gefängnis“ zu blockieren.