Präsident Moon bittet um Brasiliens Unterstützung für südkoreanische Kandidatin für WTO-Chefposten

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro um Unterstützung für Handelsministerin Yoo Myung-hee gebeten, die sich im Rennen um den Vorsitz der Welthandelsorganisation (WTO) befindet.Moon machte die entsprechende Äußerung während eines 20-minütigen Telefongesprächs mit Bolsonaro am Montagabend.Moon sagte, er wisse sehr gut, dass Brasilien als Land des letzten Generaldirektors der WTO zu deren Entwicklung viel beigetragen habe. Er betonte dann, dass Yoo die geeignetste Person sei, um gemeinsame Ziele beider Staaten wie die Ausweitung des freien Handels, die Entwicklung der WTO und die Wiederherstellung des multilateralen Handelssystems zu verwirklichen.Bolsonaro antwortete, er erkenne Yoos Fähigkeiten in vollem Maße an.Moon hatte jüngst auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Telefonaten um Unterstützung für Yoos Kandidatur gebeten.