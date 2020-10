Stärkster Anstieg der Verbraucherpreise seit sechs Monaten

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im September so stark angestiegen wie seit sechs Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag kletterte der Verbraucherpreisindex um ein Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat auf 106,20 im September.Damit wurde die größte Teuerung seit März verzeichnet. Zudem wurde erstmals seit März die Ein-Prozent-Marke übertroffen.Die Verbraucherpreise waren von Januar bis März um ein Prozent oder mehr angestiegen, ehe die Inflationsrate infolge der Covid-19-Pandemie auf 0,1 Prozent im April und minus 0,3 Prozent im Mai fiel. Im Juni betrug die Teuerungsrate null Prozent, seitdem ging es wieder aufwärts.Im September verteuerten sich Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte infolge der langen Regenzeit besonders stark und zwar um 13,5 Prozent. Dagegen sanken die Preise der Industrieprodukte angesichts des niedrigen Ölpreises um 0,7 Prozent.